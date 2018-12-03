"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает победу Алины Загитовой в Пхенчхане незаслуженной. По мнению фигуристки, золото должна была завоевать Евгения Медведева, но ее подвела команда.

Бестемьянова поддержала тренера Максима Транькова, который назвал Медведеву главным фаворитом на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. "Траньков просто рассказал о состоянии людей во время Олимпийских игр. Женя болела, пропустила много. Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали и действительно болели за Женю", – пояснила она.

Наталья считает, что команда Евгении должна была бороться за то, чтобы судьи поставили ей больше баллов. "Мы так желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд", – уточнила спортсменка. Она уверена, что уровень подготовки Медведевой был выше, чем у Загитовой.

По мнению Натальи, если бы Евгения выступала от Канады, обязательно заняла бы первое место. Но никто из чиновников из Федерации фигурного катания не вступился за нее. "Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто ее не поддержал", – заявила олимпийская чемпионка.

Ранее тренер Максим Траньков рассказал в интервью одному из спортивных изданий о своем отношении к молодой фигуристке. Тренер сообщил, что никто из профессиональных спортсменов не болел за Алину Загитову на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

"На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах", – поделился он.

Однако фигурист добавил, что победа Загитовой на соревнованиях в этом году была абсолютно заслуженной. "Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", – цитирует его газета "Спорт день за днем".

После этого громкого заявления Траньков стал получать угрозы от поклонников воспитанницы Этери Тутберидзе. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал на своей странице в Instagram. Спортсмен сообщил, что недовольные фанаты Загитовой угрожают ему жестокой расправой.