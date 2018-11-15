"За Алину никто не болел": Траньков врезал Загитовой
Траньков заявил, что главным фаворитом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане была Евгения Медведева. Никто из профессиональных спортсменов не болел за Загитову. "На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах", – сообщил он.
Однако фигурист добавил, что победа Алины на турнире в 2018 году была абсолютно заслуженной. "Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", – цитирует его газета "Спорт день за днем".
Траньков отметил, что Загитова может столкнуться с проблемой взросления. Теперь участие в серьезных соревнованиях будет даваться ей труднее в эмоциональном плане. "Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься. Каких-то грубых ошибок Алина не делает", – заключил фигурист.
Ранее тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, что Алина Загитова переживала сложный период после Олимпиады. Любую неудачу молодая спортсменка принимала близко к сердцу. Иногда ей казалось, что она продолжает бежать на одном месте. "Как будто Алина бежит со всей своей силой, но она не двигается", – поделилась Тутберидзе. В какой-то момент фигуристка даже захотела уйти из спорта, но вовремя поменяла свое решение.
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