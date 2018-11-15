"За Алину никто не болел": Траньков врезал Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков не верил, что Алина Загитова сможет показать хороший результат на зимних соревнованиях 2018 года. О своем отношении к молодой фигуристке он рассказал в интервью одному из спортивных изданий.



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