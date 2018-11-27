"Беспредел!": возмущенный Ягудин влез в разборки Медведевой и Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин взбешен выходкой спортсменки Натальи Бестемьяновой. Девушка нелестно высказалась про Алину Загитову и Евгению Медведеву.

В личном микроблоге Ягудин опубликовал скриншот новостной статьи, в которой Бестемьянова комментирует отношения тренера Этери Тутберидзе со своими подопечными: бывшей – Медведевой и нынешней – Загитовой.

"Беспредел!!!! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?!?!? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ дайте девочкам спокойно жить и тренироваться!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – влез в туманные разборки фигуристок Алексей.

Примечательно, что фолловеры олимпийского чемпиона поддержали праведный гнев любимца. Многие отметили, что Наталья влезла не в свое дело.

"Кто-нибудь может заткнуть этих дур???!!! Это как можно до такого додуматься? Они думают, что медведевой от их комментариев будет лучше выступаться? Чего добиваются?! Бедные девочки, совсем затравят обеих. Они им желают участи Липницкой что ли??? Чтобы также сломались под давлением прессы и прочей шелухи! Маразм крепчает, товарищи!", "У Бестемьяновой вообще язык без костей", "Алину терпят....какой бред! Какие такие мысли вообще в голову приходят???", – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, что в недавнем интервью Бестемьянова сообщила, что Загитова показывает результаты на льду только из-за того, что от тренера Тутберидзе ушла Медведева. По мнению экс-фигуристки, наставница не стала бы тратить время на Алину, если бы Евгения осталась под ее крылом.

Сейчас двукратная чемпионка мира Евгения Медведева работает с канадцем Брайаном Орсером. Обстоятельства, из-за которых фигуристка решила покинуть самого успешного российского тренера последних лет, точно не известны.