Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию довело до слез Софью Самодурову. Петербурженка переживала за коллегу – и в то же время радовалась своему выходу в финал.

16-летняя спортсменка стала третьей на Skate Canada и второй на этапе Гран-при в России. Неудачное выступление Евгении Медведевой во Франции позволило Софье выйти в финал. Тем не менее Самодурова очень переживала за Медведеву.

"Мне было жалко Женю. Она выступила не очень, и это психологически тяжело после такого олимпийского сезона. Я и плакала из-за нее, и радовалась за себя после окончания этапа", – призналась Софья. На вопрос: "Хотела ли она поддержать Медведеву?" – спортсменка ответила, что едва ли в тот момент надо было что-то писать Евгении. Тем более что именно Софья отобрала у двукратной чемпионки мира шанс на выход в финал.

Самодурова после выступления в Москве собиралась покорить тройной аксель. Однако пока тренеры не позволяют фигуристке замахиваться на сложный элемент. В ответ на вопрос корреспондента издания "Спорт-Экспресс" о том, кто лучше исполняет тройной аксель – Туктамышева или Рика Кихира – Софья уверенно назвала Елизавету.

Софье Самодуровой предстоит длинный перелет в Ванкувер. Финальный этап Гран-при стартует в канадском городе 6 декабря.

Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию 24 ноября. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал. Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторых экспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера, не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многие заметили, что спортсменка явно набрала несколько килограммов.

