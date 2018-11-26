"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой

Олимпийский чемпион рассказал о причинах провала 19-летней фигуристки на Гран-при Франции. Алексей Ягудин считает, что перешедшая к канадскому тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева может не попасть в сборную.

По словам знаменитого фигуриста, Жене нужно время, чтобы адаптироваться к новому наставнику и другой стране. Ведь в Северной Америке совсем другая система подготовки спортсменов, нежели в России.

Ягудин отметил, что Евгения Медведева на тренировках и во время соревнований – это два разных человека. "Легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката", – цитирует спортсмена Life.ru. Он считает, что фигуристку разрушает боязнь проиграть и огромное желание доказать миру, что она не ошиблась с переходом.

Ягудин добавил, что у взрослеющих фигуристок, в том числе и Евгении Медведевой, из-за перемен в фигуре смещается центр тяжести. По его словам, нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям и почувствовать себя как рыба в воде.

Олимпийский чемпион констатировал, что россиянкам уже наступают на пятки японки, которые "спокойно прыгают два тройных акселя подряд". "Глобально у Медведевой времени уже нет... А Женя сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она им подышит, а затем зайдет обратно и помчится быстрее экспресса", – заявил Ягудин.

При этом фигурист пожелал расслабившейся Евгении Медведевой поскорее обрести себя в этой новой среде с новым тренером, иначе в сложившейся конкурентной ситуации она может не попасть в сборную. "Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться – и только наверх", - резюмировал Алексей Ягудин.