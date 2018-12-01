Туктамышева раскрыла причины скандального раздевания на льду
Прославленный тренер Алексей Мишин признался, что идея экстравагантного номера принадлежала ему. Сама Туктамышева в интервью для сайта "Комсомольская правда" рассказала, долго ли пришлось ее уговаривать продемонстрировать элементы стриптиза на льду.
"Алексей Николаевич всегда фонтанирует идеями, которые воспринимаются "на ура". Он ведь хорошо меня знает! Другой человек, может, и не согласился бы, но меня долго уговаривать не пришлось", – заявила спортсменка. Фигуристка добавила, что не ожидала подобного фурора после выступления. "Ведь я не первая, кто по ходу гала-концерта расставался с частью костюма! Хотелось сделать настоящий показательный номер, и, по-моему, он получился", – резюмировала она.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый аккаунт в Instagram. Она сообщила, что старая страница была взломана неизвестными. "Друзья, пока мой аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временный Instagram. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моим основным аккаунтом", – написала спортсменка.
Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Они вымогали деньги у фигуристки и даже пытались запугать. Туктамышева заявила, что не оставит это дело и разберется с недоброжелателями.
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