Тутберидзе жестко отбила нахальный вопрос о Медведевой
Этери Тутберидзе снова принялись донимать вопросом о Медведевой. Журналиста интересовало: почему вокруг фигуристки, покинувшей команду заслуженного тренера, столько шума? Притом что Евгения даже не заняла ни одного призового места на прошедшем Гран-при.
Тренер несколько раз сказала назойливому корреспонденту Life.ru, что не желает комментировать эту ситуацию. В конце концов Тутберидзе все же остановилась и ответила. "Возможно потому, что она двукратная чемпионка мира?" – пояснила наставница журналисту – как ребенку, неспособному сложить 2 и 2.
Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачное выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал.
Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторых экспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера, не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многие заметили, что спортсменка явно прибавила несколько килограммов.
А главной проблемой покинувшей Тутберидзе Медведевой специалисты называют нехватку ледовой практики. У канадца фигуристка тренируется дважды в день по 45 минут. Тогда как у группы Тутберидзе, которую Евгения покинула не так давно, совершенно другой график – спортсменки проводят на льду по полтора часа утром и после обеда. Не забывают они и об общей физической подготовке.
В свой день рождения актер узнал грустную новость
Музыкант отказался от вредных привычек
Мужчина продемонстрировал свою стойкость
Интерес к девушкам возник в студенческие годы