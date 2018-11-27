"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой

В России продолжают обсуждать неудачное выступление некогда фаворитки в отечественном фигурном катании Евгении Медведевой. Комментатор Андрей Журанков рассказал о том, что, по его мнению, мешает спортсменке.

"Медведева говорила, что с ней работает диетолог, и она может есть все, что угодно. Но то, что мы все увидели во Франции… Кажется, диетолог не справляется со своей работой", – вынес комментатор Андрей Журанков свой приговор Евгении Медведевой.

Он добавил, что новый тренер фигуристки хочет сделать для нее более женственный образ, для чего использует и платья нового кроя. Однако этот стиль только подчеркивает изменения в фигуре девушки. "Люди не слепые, все это видят. Это не ее", – цитирует "Спорт-экспресс" Андрея Журанкова.

Впрочем, главная проблема Евгении Медведевой, считает комментатор, вовсе не в этом. "Жене не хватает льда – у нее 45 минут утром и 45 минут вечером", – рассказал он.

Комментатор напомнил, что у группы Тутберидзе, которую Евгения Медведева покинула не так давно, совершенно другой график – спортсменки тренируются по полтора часа утром и после обеда и не забывают об ОФП. Практически такой же график можно наблюдать у любой тренерской группы в России.

За границей же подход к тренировкам на льду, как оказалось, несколько иной. "Ледовой практики ей, скорее всего, и не хватает. Не уверен, что организм Жени перестроился под такой режим, да и перестроится ли? Она всю жизнь работала в другом графике", – подчеркнул Андрей Журанков.

Напомним, в мае 2018 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. А 24 ноября впервые в карьере она не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место.

Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчур уверена в своем успехе, за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила, что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пора разбираться.