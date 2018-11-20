Туктамышева заявила о провокациях после скандала с раздеванием

В последнее время россияне активно обсуждают чемпионку мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву. Спортсменка выиграла этап Гран-при в Канаде, после чего в подробностях рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес.



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