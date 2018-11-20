Туктамышева заявила о провокациях после скандала с раздеванием
Обычно Туктамышева привлекает внимание к своей персоне острыми высказываниями и поведением, однако на сей раз отличилась на льду. Во время показательного выступления в Канаде спортсменка предстала перед публикой в одном бюстгальтере.
После того случая популярность фигуристки начала расти в геометрической прогрессии. По словам Туктамышевой, ей пришлось столкнуться не только с положительными высказываниями в свой адрес, но и с негативом.
Спортсменка рассказала, что научились правильно реагировать на провокации. "Наверное, в силу характера и развития. Поняла, кому можно отвечать, а кому не стоит. Мне кажется, любому человеку важно постоять за себя", – считает фигуристка.
Из интервью Туктамышевой для издания "Известия" стало ясно, что в детстве она не была острой на язык. Девушка отличалась доброжелательностью, но жизнь научила ее быть тверже.
Ранее Туктамышева ответила на каверзные вопросы болельщиков. Спортсменка рассказала и о том, какой закон она приняла бы на месте президента США.
Так, Елизавета в первую очередь нашла бы достойное применение бассейну у Белого дома. "Устраивала бы большую вечеринку для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю", – ответила спортсменка на вопрос фаната в своем Twitter.
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