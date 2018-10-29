Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Евгения Медведева поблагодарила Брайана Орсера, который помог ей с "психологическим здоровьем". По словам спортсменки, тренер не позволял жалеть себя и мотивировал покорять новые вершины.
Фигуристка подвела итоги выступления на втором этапе Гран-при Skate Canada, пишет Ura.ru. Она довольна своей работой: "Очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно".
Ранее сообщалось, что россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева не встретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал в американском городе Эверетт.
Алину Загитову и Евгению Медведеву тренеры разводят по разным этапам соревнований, как боксеров – по разным углам ринга, отметили спортивные комментаторы. Катанию Медведевой эксперты намерены уделить пристальное внимание: всех интересует, что изменилось за время, проведенное с Орсером.
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