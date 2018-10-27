Туктамышева унизила надменную Медведеву

Евгения Медведева провалила короткую программу на "Скейт Канада". Лидирует на этапе Гран-при Елизавета Туктамышева.

Подопечная Брайана Орсера после первого соревновательного дня занимает седьмое место. Женя поступила безрассудно и провалила выступление.

Программа Евгении была составлена так, что выступление завешалось каскадом. Но под конец проката у россиянки не получился тройной флип, что не позволило ей исполнить каскад. Времени на исправление ошибки не было. В результате она не досчиталась сразу более 10 баллов. Отметим, что ранее каскад стоял в середине программы и Женя при неудаче могла попробовать исполнить элемент еще раз.

Судьи поставили ей оценку 60.83. Тогда как у лидера Елизаветы Туктамышевой - 74.22. Подопечная Алексея Мишина буквально унизила Медведеву, безупречно откатав свою программу.

"Я хочу поздравить Лизу, Алексея Мишина. Лиза показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой. А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, и это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает", – прокомментировал выступление россиянок Илья Авербух.

Сама же Медведева не видит трагедии в произошедшем. "Все было просто отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной", – заявила фигуристка в интервью TSN.