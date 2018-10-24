Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не встретятся на этапах Гран-при. Первый из шести этапов серии стартовал в американском городе Эверетт.

Алину Загитову и Евгению Медведеву тренеры разводят по разным этапам соревнований, как боксеров – по разным углам ринга, отмечают спортивные комментаторы. Медведева, которая ушла от Этери Тутберидзе и сейчас тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера, выступит на втором этапе серии Гран-при в Канаде.

Как сообщается, Евгения намерена доказать, что ее рано списали со счетов, и решение уехать в Канаду было верным. Для этого надо побеждать учениц своего прежнего тренера. Естественно, что ее катанию эксперты уделят пристальное внимание: всех интересует, что изменилось за время, проведенное с Орсером.

Алина Загитова вступит в борьбу на третьем этапе, который пройдет в Хельсинки, а затем примет участие в пятом – московском Rostelecom Cup. Девушке предстоит подтвердить, что именно она – первый номер в женском фигурном катании. Как пишет сайт "Комсомольская правда", сейчас самое время выигрывать: в следующем году в Гран-при будут выступать подросшие Трусова и Щербакова, которые пока не могут участвовать во взрослых соревнованиях.

Фигуристы могут принять участие всего в двух этапах Гран-при из шести. Медведева во второй раз выйдет на лед на шестом, заключительном этапе во Франции. Так что воспитанницы Тутберидзе – настоящая и бывшая – встретятся только в финале Гран-при. Он пройдет в начале декабря в Ванкувере.

По словам главы тренерского совета Федерации фигурного катания России Елены Чайковской, главной проблемой при комплектовании сборной страны всегда был выбор третьего номера. Заслуженный тренер отметила, что в начале сезона себя прекрасно показала воспитанница Алексея Мишина – Елизавета Туктамышева.

