Жесткое падение на тренировке Загитовой
"Попытка номер 3", – подписала видео Алина Загитова. При этом она снабдила пост смайликом "смех сквозь слезы". На кадрах видно, как спортсменка катается с партнером, отрабатывая ряд элементов. В какой-то момент молодой человек падает. Судя по всему, падение было жестким, поскольку фигурист несколько секунд неподвижно лежит на льду.
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