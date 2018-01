Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы

Спортсменка получила травму во время удара локтем с разворота в голову своей противницы. Несмотря на это, девушка решила продолжить бой и дралась только ногами и левой рукой. Отвага Ванзант не сыграла ей на пользу: девушка проиграла по решению судей, сообщает Газета.ru. В результате, в категории до 57 килограмм Джессика-Роуз Кларк поднялась выше Ванзант в рейтинге.

"В первом раунде я сломала руку. Я могла драться до конца, но, как вы видели, мне было тяжело работать правой [рукой]. Спасибо UFC, моей сопернице и тренерам. Я вернусь лучше и сильнее, чем когда-либо! Это часть игры. У бога были другие планы на меня. Проклятый бэкфист", – написала Пейдж в своем Instagram.

Spinning back fist from @PaigeVanzantUFC lands, then she gets JRC to the ground! #UFCSTL pic.twitter.com/xh50dh4W4t