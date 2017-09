Любовь Шараповой пострадала из-за ее карьеры

На Западе вышла автобиографическая книга Марии Шараповой Unstoppable: My Life So Far, в которой теннисистка приоткрыла завесу не только над закулисами спортивных достижений, но и над некоторыми тайнами личной жизни. В частности, она рассказала о том, как закончились ее отношения с известным баскетболистом Сашей Вуячичем.

