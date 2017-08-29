Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Сенсационное признание Джексон сделал во время интервью шведскому изданию, передает The Guardian. Спортсмен пояснил, что долго утаивал правду о своей сексуальной ориентации из-за того, что не хотел лишнего внимания прессы.
По словам бегуна, в 2006 году ему пришлось раскрыть секрет родителям, так как экс-любовник продал журналистам историю об их поцелуе. Джексон сказал, что мама лишь спросила его "Почему люди этого стесняются?". "После этого я понял, что у меня лучшие родители", – добавил спортсмен.
Впрочем, особого ажиотажа среди пользователей соцсетей новость о каминг-ауте Джексона не вызвала. "Это не новость", "А это что, важно?", "К счастью, на дворе 2017 год", – написали комментаторы.
Как отмечает издание, в интервью Джексон и раньше поднимал проблему стигматизации спортсменов-геев в обществе. Бегун является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Он завершил карьеру в легкой атлетике в 2003 году.
В 2015 году каминг-аут совершил другой британский легкоатлет – Томас Босуорт. "Моя ориентация не пугает моих друзей, родных и даже товарищей по команде", – сказал тогда он. С тех пор он является ярым сторонником защиты прав ЛГБТ-сообществ. Отметим, что среди спортсменов гомосексуальная ориентация по-прежнему воспринимается крайне негативно.
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