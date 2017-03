Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом

Когда супруга урожденного Питера скончалась, он осмелился стать тем, кем хотел быть с трех лет. С детства его привлекали куклы, а не солдатики. Кроме того, мальчик любил помогать матери в работе по дому.

"Меня всегда привлекали женщины, но не в сексуальном смысле. Я просто хочу быть на них похожей", – цитирует нынешнюю Патрицию Дэвис (так теперь зовут пенсионера) Daily Mail. По словам Дэвис, она всю жизнь жил во лжи.

Теперь же, со сменой пола, Патриции стало намного легче жить, несмотря на агрессию подростков и непонимание соседей. Трансгендер отважилась на прием женского гормона эстроген в прошлом году.

По словам Патриции, раньше она не знала о таком понятии как трансгендер. Известно, что ранее Питер служил в армии с 1945 по 1948 годы. Он нес службу в Индии, восточной Африке и Палестине.

В 21 год Питер женился, прожив со своей супругой 63 года. По словам Патриции, жена знала о ее наклонностях и даже дарила ей драгоценности.

