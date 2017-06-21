Карпин предложил сжечь главного судью России

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин набросился с критикой на главного футбольного арбитра России Андрея Будогосского. Наставник в шутку предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования.

Андрей Будогосский выступил против системы видеоповторов и сравнил себя с итальянским мыслителем эпохи Возрождения Джордано Бруно. Судя по всему, это сильно задело Валерия Карпина.

"Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант!" – заявил тренер. Он в шутку предложил играть в футбол босиком и в целом вернуться в XV век, когда человечество движется вперед и применяет новые технологии.

"Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно. Тогда, наверное, и бутс не было", – цитирует Карпина "Газета.ru".

Будогосский считает, что видеоповторы фактически убивают футбол. "Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола", – уверен специалист.

В России систему видеоповторов применяли во время матчей Кубка конфедераций. В ходе игры Португалии с Мексикой один из мячей в ворота команды из Центральной Америки не засчитали после просмотра повтора – гол был забит из офсайда.