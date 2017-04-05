Плющенко прервал молчание из-за Сотниковой

Известный российский фигурист, а теперь и тренер Евгений Плющенко впервые высказался о сотрудничестве со своей новой подопечной Аделиной Сотниковой. Спортсмен назвал работу с восходящей звездой вызовом.

О переходе Сотниковой под крыло Плющенко стало известно в начале апреля. Новый наставник спортсменки поначалу никак не комментировал происходящее. Спустя более чем сутки тренер прервал молчание и высказался по поводу сотрудничества с молодой фигуристкой.

"Мы много катаемся, остались рабочие моменты перехода. Это вызов, конечно", – цитирует Плющенко ТАСС. Он добавил, что хочет, чтобы Сотникова каталась и постарается настроить ее на это.

"Задача Сотниковой – не только возвращение к Олимпийским играм, мы смотрим дальше", – уточнил новый наставник спортсменки. Тренер пообещал в течение суток приступить с Аделиной к постановке новой программы, передает "Газета.ru".



Напомним, о том, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко, стало известно 4 апреля. С детства ее наставником была Елена Буянова – с ней молодая фигуриста завоевала золото на Олимпиаде в Сочи.

Происходящее прокомментировал известный фигурист и тренер на проекте "Ледниковый период" Александр Жулин. Он выразил мнение, что Сотниковой будет трудно наверстать упущенное.

"Все-таки она много пропустила. Посмотрите, например, что сейчас вытворяет Вагнер! (Эшли Вагнер – американская фигуристка. – Прим. ред.) Но, как говорят, нет ничего невозможного", – заявил Жулин. Специалист назвал Сотникову и Плющенко сильными спортсменами и предположил, что их сотрудничество в конечном счете приведет к успеху.