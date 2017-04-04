Фетисов выругался из-за запрета Овечкину ехать на Олимпиаду

Легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ руководства НХЛ делать паузу на время Олимпийских игр. По его мнению, для игроков это обидное решение.

"Лишить Александра Овечкина мечты стать олимпийским чемпионом – это безобразие, я считаю", – эмоционально высказался Вячеслав Фетисов.

По его словам, Олимпиада важна для развития хоккея и его пропаганды в мире, пишет Lenta.ru. "В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт – это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в Олимпийских играх, то не было бы у них этого большого бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается", – сказал Фетисов.

Он исключил возможность России оспорить решение НХЛ. "Решение не оспаривается. Нет таких механизмов. У нас нет таких возможностей и влияния такого, чтобы инициировать сегодня что-то в мировом спорте", – передает слова хоккеиста Life.ru.

Осудил решение лиги и экс-игрок НХЛ Павел Буре. "Это огромный минус, что лучшие игроки мира не смогут принять участие в Олимпиаде, это уже будет совсем другой турнир. Как смотреть такое соревнование, когда там нет лучших? Мне такое никогда не нравилось", – цитирует "Интерфакс" Буре.

По мнению спортсмена, хоккеистам бесполезно подавать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде. "Мне кажется, что игрокам нет смысла подавать какие-то индивидуальные заявки, ведь хоккей – это коллективная игра, играет команда. Есть профсоюз, лига, федерации, руководство сборных, они должны решать эти вопросы", – отметил он.

Национальная хоккейная лига 3 апреля официально объявила, что не отпустит игроков на Игры в Пхенчхане. В заявлении говорилось, что организация была готова выслушать предложения Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея, однако предметного диалога не получилось.

Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин неоднократно заявлял, что примет участие в Олимпиаде, независимо от решения руководства НХЛ. Игрока поддержал владелец клуба Тед Леонсис.