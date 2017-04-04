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Спорт

Фетисов выругался из-за запрета Овечкину ехать на Олимпиаду

Вячеслав Фетисов. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ руководства НХЛ делать паузу на время Олимпийских игр. По его мнению, для игроков это обидное решение.
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"Лишить Александра Овечкина мечты стать олимпийским чемпионом – это безобразие, я считаю", – эмоционально высказался Вячеслав Фетисов.

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По его словам, Олимпиада важна для развития хоккея и его пропаганды в мире, пишет Lenta.ru. "В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт – это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в Олимпийских играх, то не было бы у них этого большого бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается", – сказал Фетисов.

Он исключил возможность России оспорить решение НХЛ. "Решение не оспаривается. Нет таких механизмов. У нас нет таких возможностей и влияния такого, чтобы инициировать сегодня что-то в мировом спорте", – передает слова хоккеиста Life.ru.

Осудил решение лиги и экс-игрок НХЛ Павел Буре. "Это огромный минус, что лучшие игроки мира не смогут принять участие в Олимпиаде, это уже будет совсем другой турнир. Как смотреть такое соревнование, когда там нет лучших? Мне такое никогда не нравилось", – цитирует "Интерфакс" Буре.

По мнению спортсмена, хоккеистам бесполезно подавать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде. "Мне кажется, что игрокам нет смысла подавать какие-то индивидуальные заявки, ведь хоккей – это коллективная игра, играет команда. Есть профсоюз, лига, федерации, руководство сборных, они должны решать эти вопросы", – отметил он.

Национальная хоккейная лига 3 апреля официально объявила, что не отпустит игроков на Игры в Пхенчхане. В заявлении говорилось, что организация была готова выслушать предложения Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея, однако предметного диалога не получилось.

Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин неоднократно заявлял, что примет участие в Олимпиаде, независимо от решения руководства НХЛ. Игрока поддержал владелец клуба Тед Леонсис.

Автор: Алёна Нестерова4 апреля 2017, 13:42

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