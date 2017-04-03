Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга

Конфликт длится уже не одно десятилетие. Время от времени дамы обмениваются не вполне лестными заявлениями друг о друге.

Спортивное сообщество бурлит – все обсуждают очередной виток давнего конфликта тренера Татьяны Тарасовой и фигуристки Ирины Родниной. Трехкратная олимпийская чемпионка сделала нелестное заявление о наставнике.

"Время от времени я наблюдаю за происходящим в фигурном катании. Трансляции сопровождаются кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает: кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки", – говорит Роднина.

"Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора", – цитирует фигуристку газета "Бизнес online".

Тарасова молчать не стала и тоже высказалась о Родниной в депутатском кресле. Она уверена, что "миллионы людей пишут и благодарят" ее за то, как она комментирует фигурное катание. По поводу Родниной заслуженный тренер СССР в интервью радиостанции "Говорит Москва" заметила: "Я думаю, что у людей, работающих в Государственной думе, очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я".

Напомним, что именно Тарасовой мы обязаны появлением множества знаменитых фигуристов. В том числе и Ирины Родниной. С Татьяной Анатольевной она стала работать в 1974 году, уже будучи победителем Олимпиады и многократной чемпионкой мира. Начинающая тогда тренерскую работу Тарасова на Родниной, как говорят, оттачивала мастерство.

В итоге катание Родниной обрело, по мнению болельщиков, больше художественной выразительности и образности. Например, в произвольную программу мировых первенств 1977-1978 годов Тарасова включила две поддержки со сменой руки, прыжок "Баттерфляй", исполняемый державшимися за руки партнерами, спуск переворотом с поддержки и другие оригинальные элементы. Это был нестандартный подход!

Сама Роднина при этом, как говорят, всегда считала своим учителем и наставником тренера Станислава Жука. И с Тарасовой отношения у нее почему-то не сложились. "Не знаю почему, – приводили ранее Dni.Ru слова Татьяны Анатольевны. – Я на эти размышления время не трачу. Давняя история. Но почему испортились отношения, ответа у меня нет. Знаю: в главном, в профессии, я Иру не подвела. Она у меня дважды становилась олимпийской чемпионкой. Была до меня раз, но со мной стала трехкратной. Я и ею была довольна, и собой".

"Жизнь нас развела. У каждого свои друзья, предпочтения. Думаю, Ира – человек не моего круга", – рассказывала в интервью Тарасова. При этом Роднина в автобиографической книге "Слеза чемпионки", вышедшей в издательстве "Время", так писала о Татьяна Анатольевне: " Для себя сделала такой вывод: не хочу с Тарасовой ни ругаться, ни дружить. Потому что ругаться – это неприлично и недостойно. Мы все-таки рядом столько лет прожили. Дружить же просто невозможно. А дружба – это взаимное уважение, принятие в человеке, с которым ты дружишь, не только его сильных, но и слабых сторон. У Татьяны Анатольевны долгие годы был девиз "Давайте говорить друг другу комплименты". А я вообще не умею говорить комплименты, и, естественно, наши отношения были чисто деловыми".

