Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда

Празднование юбилея тренера продлится три дня. Специально ради этого Илья Авербух собрал лучших фигуристов страны.

Сегодня прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летие. В подарок ей олимпийский чемпион Илья Авербух поставил гала-шоу "Юбилей в кругу друзей", собрав всех прославленных фигуристов страны. Желающих сказать добрые слова Тарасовой оказалось столь много, что праздник продлится три дня.





"Я всегда отмечаю дни рождения с самыми близкими и родными людьми, – рассказала Dni.Ru Татьяна Тарасова. – И никогда не приглашаю начальство – только друзей. На прошлом за моим праздничном столом собралось семьдесят человек. Тогда еще были живы мама, сестра, муж – и это было счастье. Как сейчас помню, был страшный снегопад. И Галя Волчек вместе с Валей Гафтом ехали пять часов".





Сегодняшний день, по словам Татьяны Анатольевны, начался со звонка бывшей первой леди Наины Ельциной. Она сказала: "Танечка, запомни то состояние счастье, которое будет у тебя в твой день рождения, и иди с ним по жизни". Поздравили заслуженного тренера модельер Вячеслав Зайцев и бизнесмен Михаил Куснирович, который каждый год возле ГУМа заливает каток. А идею эту в свое время ему подсказала именно Тарасова.





В ГУМ, где был дан старт юбилейным торжествам, Тарасова пришла с несколькими десятками медалей. "Я впервые надела награды, – пояснила она. – Среди них – два ордена "За заслуги перед Отечеством", Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской революции. Многие из этих наград получала за подготовку спортсменов к олимпийским играм. А одна награда мне особенно памятна. Я получила ее на Всемирной Универсиаде в 1966 году, после чего упала, выбила руку и сошла с дистанции навсегда".

