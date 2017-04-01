Чемпионке Медведевой мешали тараканы

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об эмоциях во время выступления на чемпионате мира в Хельсинки, где она завоевала золотую медаль. Спортсменка отметила, что в один момент оказалась на грани срыва.

Победа на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки далась Медведевой нелегко. Спортсменка рассказала, что прокат не задался, но ей удалось справиться с проблемами.

"Я была на грани срыва. Но я справилась, и это главное. Это не связано с волнением, скорее, не хватило эмоциональных сил, ехала с мыслями "когда это уже все закончится?" – цитирует Медведеву ТАСС. Фигуристка добавила, что не думает об оценках, местах и медалях, потому что для нее главное – чистое катание.

"Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться", – заявила Медведева. Спортсменка добавила, что этот чемпионат ей показался лучше предыдущего, потому что она уже знала, как себя вести и какие эмоции от выступления можно получить.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Фев 12 2017 в 10:33 PST

Высказалась Медведева и по поводу допинг-скандала. Чемпионка считает, что спортсмены должны поддерживать друг друга в тяжелые времена. "Я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание", – сообщила фигуристка.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Янв 30 2017 в 12:06 PST

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в финском городе Хельсинки российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд. Как писали Dni.Ru, той суммы очков, которые ей удалось набрать в короткой и произвольной программах (233,41 балла), не достигал до этого никто.