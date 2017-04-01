Виновником скандала Тарасова со сборной оказался автодилер
Полузащитник столичного клуба Дмитрий Тарасов сумел добиться справедливости в конфликте с журналистами. Сотрудники компании РЕН ТВ принесли извинения спортсмену после того, как нашли комментатора, который делал заявления от имени футболиста.
Им оказался работник одного из московских центров по продаже автомобилей. Примечательно, что менеджера также зовут Дмитрий. Судя по всему, он в течение полугода давал представителям СМИ комментарии от имени Тарасова, высказываясь по поводу футбола и отношений с бывшей ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой.
Как номер попал в общедоступную базу для СМИ и почему был закреплен за Дмитрием Тарасовым, остается неизвестным. Также непонятно, почему за полгода никто так и не раскусил "Лжедмитрия".
Напомним, Тарасов оказался в центре скандала после критики в адрес игроков российской сборной. Комментарий был опубликован телеканалом РЕН ТВ.
К сожалению, @TeamRussia уступает сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. pic.twitter.com/4oXJrP6k0S— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
Сообщалось, что Тарасов назвал членов сборной России "лохами и лузерами". Критика в адрес национальной команды последовала после поражения россиян в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром со счетом 0:2.
Позже Тарасов оправдался за свои слова. Он заявил, что не давал такой комментарий. "Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек", – написал спортсмен в социальной сети Instagram.
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