Тарасов оправдался за скандал со сборной России

Бывший муж Ольги Бузовой и полузащитник столичного "Локомотива" Дмитрий Тарасов открестился от скандальных заявлений в адрес сборной России по футболу. Спортсмен уверен, что СМИ неверно истолковали его слова.

Поражение, которое потерпела сборная России по футболу в товарищеском матче со национальной командой Кот-д'Ивуара, тяжело восприняли многие болельщики. Среди тех, кто был расстроен игрой, оказался и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов.

Ранее сообщалось, что спортсмен очень резко высказался о своих коллегах. "Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", – цитировали его многие российские СМИ. Однако позже футболист открестился от своих слов.

"Умный и здравомыслящий человек сразу поймёт, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек", – написал он на своей странице в социальной сети Instagram. Футболист потребовал извинений от первоисточника за распространение "фальшивой" информации.

Товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар состоялся 24 марта в Краснодаре. Подопечные Станислава Черчесова проиграли гостям со счетом 2:0.

Как писали Dni.Ru, после игры несколько футболистов национальной команды выразили недовольство поведением болельщиков. Спортсмены заявили, что им было неприятно слышать свист в свой адрес.