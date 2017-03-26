Тарасов оправдался за скандал со сборной России
Поражение, которое потерпела сборная России по футболу в товарищеском матче со национальной командой Кот-д'Ивуара, тяжело восприняли многие болельщики. Среди тех, кто был расстроен игрой, оказался и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов.
Ранее сообщалось, что спортсмен очень резко высказался о своих коллегах. "Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", – цитировали его многие российские СМИ. Однако позже футболист открестился от своих слов.
"Умный и здравомыслящий человек сразу поймёт, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек", – написал он на своей странице в социальной сети Instagram. Футболист потребовал извинений от первоисточника за распространение "фальшивой" информации.
Александр Беленов "тащит" на тренировке @TeamRussia pic.twitter.com/bTksDEFZ3X— Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.
Товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар состоялся 24 марта в Краснодаре. Подопечные Станислава Черчесова проиграли гостям со счетом 2:0.
Как писали Dni.Ru, после игры несколько футболистов национальной команды выразили недовольство поведением болельщиков. Спортсмены заявили, что им было неприятно слышать свист в свой адрес.
К сожалению, @TeamRussia уступает сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. pic.twitter.com/4oXJrP6k0S— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
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