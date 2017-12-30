Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована

Фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время выступления в новогоднем шоу. Спортсменка сломала ногу.



Татьяну срочно доставили в больницу, где провели операцию. Фигуристка уже пришла в себя.

"Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой. Отношусь к ситуации философски. Сломанная нога – не повод для расстройства, а время передохнуть", – сообщила на своей странице в Instagram Тотьмянина.

Спортсменка принесла извинения зрителям и коллега по шоу. "Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю", – написала под фото с загипсованной ногой Татьяна.

Поклонники тут же поддержали свою любимицу. "Пусть ножка быстрее срастется! И это будет самая большая печалька в уходящем году", "Поправляйтесь", "Дай Бог Вам здоровья!!! Выздоравливайте", – написали поклонники спортсменки.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina) Дек 28, 2017 at 11:44 PST

Поддержал Татьяну и супруг Алексей Ягудин. "К сожалению, травмы и спортивная жизнь часто пересекаются! Я нереальный оптимист, поэтому считаю, что жизнь дала @tatianatotmyanina время, чтобы просто отдохнуть", – написал Ягудин в соцсети.