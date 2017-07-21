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Татьяна Тотьмянина сбежала от семьи

Татьяна Тотьмянина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Фигуристка Татьяна Тотьмянина рассказала о личной жизни. Спортсменка поведала о скором переезде в Москву и призналась, что сбегает от семьи, чтобы "перезарядить батарейки".
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График Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина расписан на месяцы вперед. А еще прославленные фигуристы воспитывают двух дочерей: Елизавету и Мишель. Большую часть года спортсмены гастролируют, участвуя в различных ледовых шоу. При этом их дом находился во Франции. Именно там окончила первый класс Лиза. Однако в связи с работой Татьяна и Алексей вынуждены переехать.

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"С 1 сентября Лиза идет в московскую школу, продолжит учиться здесь. В Москве больше возможностей, родители рядом – у нас сложный гастрольный график. Все-таки дети должны быть рядом. Когда была возможность больше времени проводить во Франции, мы надеялись, что справимся с графиком. Но, посмотрев на новое расписание, поняли, что надо переезжать в Москву", – объяснила Татьяна Тотьмянина.

Фигуристка не стала скрывать, что работать с мужем не всегда бывает легко. "Иногда сложно, но когда ты, например, уезжаешь на гастроли на 3-4 месяца, конечно, лучше, когда ты находишься с семьей, нежели когда все в разных местах", – объяснила спортсменка.

В связи с тем, что семья ведет кочевой образ жизни, Татьяна пытается привить семье некие традиции. Так, фигуристка внедряет идею общего ужина. "Если нет работы, то я готовлю, и обязательно часов в семь вечера все должны сесть за стол. Традиции – это дни рождения девочек, мой день рождения – событие, чтобы собраться всем вместе. И, конечно, Новый год дома, за общим столом. С одной стороны, к сожалению, с другой – к счастью, у нас столько работы, мы живем в таком графике, что главное – как можно чаще проводить время вместе. У детей должны оставаться в памяти такие, пусть и не ежедневные, но яркие вспышки. Чтобы они потом говорили: "Помнишь, мы этот Новый год провели так, а этот день рождения отметили так". Это и есть детство", – объяснила Татьяна.

Разумеется, такая активная жизнь влияет на самочувствие фигуристки. Тотьмянина нашла выход. "Когда я очень устаю, просто уезжаю из дома на день. Часов 6-8 провожу сама с собой, а потом возвращаюсь с полными баллонами сил, энергии и любви ко всем, соскучившись по семье. И снова продолжаю быть фигуристкой, женой и мамой", – цитирует Тотьмянину "Спорт-Экспресс".

Автор: Наталья Аряева21 июля 2017, 10:36
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