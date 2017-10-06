Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Рост чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера уменьшился на 14 сантиметров. Гонщик в коме, по словам близких, борется за жизнь из последних сил.

Михаэль Шумахер подключен к аппарату дыхания и находится под присмотром врачей. По данным медиков, семикратный чемпион мира в "Формуле-1" сейчас весит 45 килограммов, а рост его составляет 160 сантиметров – притом что ранее гонщик весил 74 килограмма при росте 174.

"К сожалению, он в коме, из последних сил он борется за жизнь. У него не слишком много шансов. Все близкие постоянно рядом с ним, но очень тяжело видеть происходящее", – приводит слова родных Шумахера портал auto-bild.ro.

Чемпион получил черепно-мозговую травму катаясь на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель в конце декабря 2013 года. Гонщика в состоянии комы вертолетом доставили в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций. Сейчас Шумахер проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии, куда его перевезли из клиники в сентябре 2014-го. Тогда сообщалось, что чемпион вышел из комы.

Однако позже состояние Шумахера ухудшилось. Как выяснилось, в Европе нет ни одной клиники, которая работала с похожими случаями. По крайней мере, так утверждает известный американский врач Марк Уикс. В его клинику, где наиболее успешно лечат травмы мозга и головы, и собираются перевезти гонщика.

Как писали Dni.Ru, на восстановление Шумахера его семья потратила около 16 миллионов евро. Жена прославленного спортсмена уже продала его дом в Норвегии и личный самолет.