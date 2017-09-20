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Спорт

Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Михаэль Шумахер. Фото: GLOBAL LOOK press/Sutton Motorsports
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" готовится переехать в Америку. Жена планирует перевезти прикованного к кровати гонщика в Даллас, где у четы своя ферма.
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Кроме того, именно там находится клиника известного врача Марка Уикса, где наиболее успешно лечат травмы мозга и головы. "У нас очень большой опыт работы с пациентами, получившими серьезные черепно-мозговые травмы. В Европе, скорее всего, нет ни одной клиники, которая работала с таким количеством похожих случаев", – цитирует Уикса немецкий журнал Bravo!

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Раскрыта ложь о здоровье Шумахера

Издание считает, что переезд – "новая надежда" Шумахера. До этого гонщик проходил реабилитацию в своем доме в Швейцарии, однако улучшений не было, а каждая неделя лечения обходилась в 135 тысяч евро. На восстановление Шумахера после аварии его семья потратила около 16 миллионов евро. Жена прославленного спортсмена уже продала его дом в Норвегии и личный самолет.

Напомним, Михаэль Шумахер получил обширную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Швейцарии. Гонщик упал и ударился головой о камень. С декабря 2013 года спортсмен обездвижен. Полгода после случившегося он был в коме. Сейчас нет достоверной информации о состоянии здоровья Шумахера, а семья оберегает его от внимания мировой общественности. 

"Здоровье Михаэля не является общественно значимой информацией, а потому не будем давать никакой информации по этому поводу", – заявила менеджер гонщика Сабина Кхем. Несмотря на это, в конце 2016 года в Сеть попали фотографии Шумахера, сделанные уже после аварии. Полиция пыталась расследовать этот эпизод и выяснить, каким образом папарацци умудрились снять гонщика, – судя по всему, кадры были сделаны в его доме. 

Автор: Михаил Войцеховский20 сентября 2017, 14:29

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