Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор

Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер вот уже несколько лет прикован к постели. В борьбе за жизнь спортсмена родственники решили перевезти его в США, но, похоже, это уже не поможет: карты вынесли ему приговор.

"Информация идет достаточно жесткая. Карты совсем не позитивны", – заявила ясновидящая и таролог Марианна Абравитова. Экстрасенс уточнила, что уже не видит знаменитого гонщика жителем Земли.

"И эта ситуация идет давно. То, что сейчас затеяли его перевоз куда-то в Штаты на лечение, совершенно ненужная и я бы даже сказала иллюзорная затея", – отметила она. По словам Абравитовой, родственники Шумахера уже не смогут улучшить его качество жизни. "Ситуация в корне, к сожалению, не изменится", – заключила ясновидящая.

"Туда, куда его везут – речь может идти лишь о поддержании оболочки тела для души под именем Шумахер. К сожалению, прямо положительного результата после поездки мы не увидим. Дай Бог мужества родственникам и всем близким, кто окружает этого человека", – заявила таролог. Абравитова добавила, что родные, судя по всему, хотят верить в выздоровление гонщика. "Такие действия с их стороны благородны", – уверена она.

По словам экстрасенса, Шумахер будто завис между временами. "И эта картина очень тяжелая и безрадостная. Его нет ни на Земле, ни на небе: он борется, и это трагедия для всех любящих его людей", – уточнила Абравитова.