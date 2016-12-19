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Роналду разругался с сестрой из-за секса
Причиной внезапной ссоры двух ближайших родственников стало недавнее телеинтервью любовника сестры Роналду. Мужчина в прямом эфире ток-шоу заявил, что занимался с Катей сексом в комнате форварда "Реала" на одной из его вилл.
После этого эпизода Криштиану обиделся на сестру. Португалец полностью прекратил общение с Авейру, заявив: "Она слишком нескромно себя ведет".
Для одного из самых эпатажных мировых звезд спорта подобное обвинение звучит несколько странно, отмечает Life.ru. Ведь сам футболист особой скромностью никогда не отличался. Да и в скандалы, связанные с любовными похождениями, он ввязывался гораздо чаще сестры.
Примечательно, что несколько дней назад Катя опубликовала в своем аккаунте в сети Instagram сообщение о том, что Роналду — самый лучший человек на свете. По словам певицы, она благодарна Богу за то, что у нее есть такой замечательный брат.
На сцене Катя Авейру выступает под творческим псевдонимом Роналда. Продвижением исполнительницы занимается продюсерская группа, работающая с Леди Гагой.
Напомним, ранее скандальное заявление, сделанное Роналду, стало настоящей сенсацией. Нападающий мадридского "Реала" во время ссоры с полузащитником команды-соперника Коке сказал, что он – богатый гей.
Как писали Dni.Ru, во время разговора Роналду с одноклубником в раздевалке, форвард пересказал ему свой диалог на возвышенных тонах с игроком "Атлетико" Коке: "Коке назвал меня геем. Я ему ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат, ублюдок!" Однако вскоре после этого своеобразного каминг-аута СМИ нашли свидетельства встреч любвеобильного португальца сразу с несколькими девушками.
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