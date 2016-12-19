Роналду разругался с сестрой из-за секса

Четырехкратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду вновь оказался в центре скандала, на этот раз семейного. Как сообщили португальские СМИ, знаменитый футболист прекратил общение со своей родной сестрой, 40-летней певицей Катей Авейру.

Причиной внезапной ссоры двух ближайших родственников стало недавнее телеинтервью любовника сестры Роналду. Мужчина в прямом эфире ток-шоу заявил, что занимался с Катей сексом в комнате форварда "Реала" на одной из его вилл.



После этого эпизода Криштиану обиделся на сестру. Португалец полностью прекратил общение с Авейру, заявив: "Она слишком нескромно себя ведет".

O que ninguém sabe ...ninguém estraga ... #lazer #work #musica #tv�� #planosnovos #deusnocomando�� Фото опубликовано Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) Дек 7 2016 в 2:39 PST

Для одного из самых эпатажных мировых звезд спорта подобное обвинение звучит несколько странно, отмечает Life.ru. Ведь сам футболист особой скромностью никогда не отличался. Да и в скандалы, связанные с любовными похождениями, он ввязывался гораздо чаще сестры.

Vou ali e já venho !!!! #vidaseguindoseurumo #sonhosdedeus #deussabeoquefaz #amoviver #deusnocomando�� Фото опубликовано Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) Ноя 19 2016 в 3:02 PST

Примечательно, что несколько дней назад Катя опубликовала в своем аккаунте в сети Instagram сообщение о том, что Роналду — самый лучший человек на свете. По словам певицы, она благодарна Богу за то, что у нее есть такой замечательный брат.

Фото опубликовано Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) Дек 12 2016 в 11:08 PST

На сцене Катя Авейру выступает под творческим псевдонимом Роналда. Продвижением исполнительницы занимается продюсерская группа, работающая с Леди Гагой.

Напомним, ранее скандальное заявление, сделанное Роналду, стало настоящей сенсацией. Нападающий мадридского "Реала" во время ссоры с полузащитником команды-соперника Коке сказал, что он – богатый гей.

@dwyanewade, Happy Holidays. This one is just for you ⛄️������ #raiseit www.nowraiseit.com Видео опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 16 2016 в 12:05 PST

Как писали Dni.Ru, во время разговора Роналду с одноклубником в раздевалке, форвард пересказал ему свой диалог на возвышенных тонах с игроком "Атлетико" Коке: "Коке назвал меня геем. Я ему ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат, ублюдок!" Однако вскоре после этого своеобразного каминг-аута СМИ нашли свидетельства встреч любвеобильного португальца сразу с несколькими девушками.