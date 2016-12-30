Запрет минуты молчания по жертвам катастрофы Ту-154 на матче оправдали правилами

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила запрет на проведение минуты молчания на матче молодежного чемпионата мира в Канаде в память о погибших в авиакатастрофе российского Ту-154 в Сочи. IIHF посчитали, что это событие не имеет отношения к хоккею.

Сборная России попросила IIHF объявить минуту молчания перед стартовым поединком с Канадой. Однако получила отказ.

"Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания", – цитирует сообщение IIHF RT. "IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею", – резюмировали в Международной федерации хоккея.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

Как писали Dni.ru, болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" спели хором в память об ансамбле имени Александрова, погибшем при крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Фанаты исполнили песню перед матчем с московским ЦСКА.

#rip #russian #military #orchestra #tamodaleko#redstar #cska #euroleague Видео опубликовано vanja (@g_o_s_p_o_dz_a) Дек 29 2016 в 9:59 PST

Болельщики сербского клуба также вывесили баннер. На нем они написали слова: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!" Таким образом фанаты отдали дань уважения российским артистам.

