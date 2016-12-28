Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения.

На месте крушения круглосуточно работают десятки водолазов и обитаемый подводный батискаф Русского географического общества. Сотрудники МЧС поднимают со дна тела погибших и обломки самолета. На поверхность уже подняты останки тел 18 пассажиров злополучного рейса. Поиски в непростых условиях шторма.

Среди них оказались и те, кто работали на крушении самолета армянской авиакомпании Armavia А-320 в 2006 году. Примечательно, что та катастрофа произошла примерно в этом же месте при заходе лайнера на посадку. Оказалось, что это не единственное страшное совпадение в двух трагедиях.

"У погибших в той аварии и этой очень похожие травмы. Тела сильно пострадали, что может быть только от мощного удара о воду. В основном это фрагменты тел", – цитирует сайт "Комсомольская правда" поисковиков. "Следов огня на телах тоже нет, то есть взрыва скорее всего не было", – говорят спасатели.

Начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко отметил, что целых тел на дне нет. "Так бывает при сильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее я видел при крушении Айрбаса армянских авиалиний десять лет назад. Тоже около Адлера. Травмы аналогичные", – заключил Иващенко.

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Катастрофа A-320 под Сочи произошла в ночь со 2 на 3 мая 2006 года. Авиалайнер Airbus A-320-211 авиакомпании Armavia выполнял рейс RNV967 по маршруту Ереван — Сочи, но при заходе на посадку в аэропорту Сочи рухнул в Черное море и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 105 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

