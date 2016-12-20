В сборной России по биатлону объявился стукач

В сборной России по биатлону обнаружен предатель. Работавший в команде тренером-консультантом в 2010 году норвежец Кнут Торе Берланд признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA.

Берланд рассказал, что делился данными с бывшим главой Всемирного антидопингового агентства Руне Андерсеном. По его словам, он столкнулся в России со множеством подозрительных вещей.

Например, тренерский штаб национальной команды заранее знал о появлении допинг-инспекторов, несмотря на то, что они никогда не оповещают о своем приезде. "Как, черт возьми, они могли точно знать об этом?" – цитирует Берланда VG.

Также норвежец отметил, что, завоевав золото на Олимпиаде в составе сборной России, можно обеспечить себе будущее. "В Норвегии таких денежных вознаграждений нет. Спортсмены в России могут быть жертвами системы. В Норвегии это невозможно", — заключил он.

Кнут Торе Берланд – профессиональный биатлонист. Дважды становился вице-чемпионом Норвегии (1992, 1994), выиграл одну бронзовую медаль. Выступал вместе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. После окончания спортивной карьеры работал менеджером в Лиллехаммере, а также был тренером в биатлоне и лыжных гонках. В сентябре 2010-го принял предложение войти в тренерский штаб сборной России в качестве консультанта.

Напомним, президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг в середине декабря заявил, что WADA подозревает 31 спортсмена в употреблении запрещенных препаратов. Организация уже получила список имен этих атлетов.

Как писали Dni.ru, глава союза отметил, что не знает, сколько спортсменов из него планируют выступить на Кубке мира. По его словам, в перечне WADA – фамилии как действующих биатлонистов, так и тех, кто уже завершил карьеру. При этом часть атлетов не числится в базе IBU.

