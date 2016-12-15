Шипулин взял серебро на Кубке мира по биатлону

В чешском городе Нове-Место-на-Мораве завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Российскому спортсмену Антону Шипулину удалось завоевать серебро – он отстал от лидера всего на 1,6 секунды.
Первое место занял француз Мартен Фуркад. Замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
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