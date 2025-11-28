В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегдаДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачуГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу "Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика "Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

Пятница 28 ноября

20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог
В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании
184

Национальный зеленый трибунал (NGT) Республики Индия заявил о безопасности асбестоцементных изделий. Специалисты государственного органа опубликовали официальное решение, указывающее, что применение асбестоцементных строительных материалов при контролируемом использовании не несет угрозы здоровью потребителя. Об этом сообщает The Tribune.

Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году. Он проводит оперативное рассмотрение дел, связанных с охраной окружающей среды и природных ресурсов. В случае с "асбестовым делом" речь идет об иске "Доктора Раджа Сингха против Союза Индии и других" (Dr. Raja Singh v. Union of India & Others (O.A. No. 298/2023)", в рамках которого предлагалось ввести полный запрет применения асбестоцементных материалов в школах и других образовательных учреждениях.

Как отмечает издание, экспертный комитет, занимавшийся рассмотрением дела, постановил, что "…нет никаких свидетельств того, что асбестоцементные листы при стандартном использовании причиняют какой-либо вред, независимо от их использования в течение длительного времени в течение десятилетий". Также эксперты указали, что в асбестоцементных материалах асбестовые волокна связаны внутри цементной матрицы, что делает материал стабильным, долговечным и не крошащимся. Это свойство материала также снижает потенциальный риск при монтаже и демонтаже в случае применения правил обращения с асбестоцементными материалами. В частности, это защита органов зрения и дыхания очками и респиратором, а рук — перчатками. Отметим, что эти нормы безопасности необходимо соблюдать при работе с большинством строительных материалов, от цемента до дсп и деревянного бруса.

В итоге, Национальный зеленый трибунал рекомендовал Министерству окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата пересмотреть базу исследований и экспертных заключений, на основе которых работает текущее законодательство Индии в отношении применения асбеста в строительных материалах. Отметим, что речь идет о применении хризотилового асбеста. Это очень важное уточнение, объясняющее поведение индийского государства.

Хризотиловый асбест сегодня является единственным видом асбеста, который добывают в мире. Он обладает волокнистой структурой и представляет собой гидросиликат магния, обладающий набором уникальных свойств. Так, хризотил не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и не проводит электричество. Также он инертен к большинству химических процессов, кроме кислот. Последнее и обусловило его присутствие на современном рынке — попадая в респираторную систему человека, хризотиловое волокно выводится за короткий промежуток времени. Его растворяют в кислота «клетки-уборщики» легких, альвеолярные макрофаги. Для сравнения, «родственник» хризотила, амфиболовый асбест запрещен к использованию и добыче именно по причине своей устойчивости к кислотам.

Имеющиеся ограничения по отношению к асбесту в индийском законодательстве связаны с влиянием стран Западной Европы. В то время как в мире запрещены только амфиболы, в Евросоюзе нельзя использовать все виды асбеста. Причиной тому является историческая особенность региона — страны Западной Европы на протяжении конца XIX и XX вв. активно использовали именно амфиболовый асбест, добывавшийся в Скандинавии и колониях на севере Африки. Столкнувшись с последствиями, Великобритания, Испания, Франция и другие страны Западной Европы решили вместе с амфиболами запретить и хризотил, дабы не пустить на свой рынок продукцию из последнего и защитить собственных производителей синтетических аналогов минерала. Этот процесс привел к агрессивной международной политике по внедрению европейского запрета на мировой арене, что позволяло навязать странам европейскую продукцию, часто более дорогую, чем хризотиловая.

Сегодня Индия сделала шаг к преодолению остающейся зависимости от европейского давления. Для страны, в которой до сих пор остро стоят вопросы водоснабжения, строительства массового жилья и коммунальной инфраструктуры для миллионов людей, хризотиловая продукция является одним из мощных союзников. Долговечная, простая в монтаже и доступная, она позволяет реализовывать социально важные проекты быстро и качественно.

28 ноября 2025, 19:50
Фото: Freepik
The Tribune✓ Надежный источник

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"
Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных". По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ.

В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В Подмосковье заработало новое родильное отделение
В новом роддоме смогут принимать до 3 тыс. родов в год. В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса.

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение. Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили.

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет
Определиться с будущей профессией и получить дополнительные баллы для поступления в престижный вуз старшеклассникам Подмосковья помогает система предпрофклассов. В школах Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% образовательных учреждений, в них занимаются свыше 47 тыс.

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами
Они не могут написать письмо Деду Морозу, но их мечты все равно можно исполнить. Эта акция, уже ставшая для города доброй традицией, третий год подряд объединяет неравнодушных горожан и зооволонтеров.

