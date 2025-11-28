В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году. Он проводит оперативное рассмотрение дел, связанных с охраной окружающей среды и природных ресурсов. В случае с "асбестовым делом" речь идет об иске "Доктора Раджа Сингха против Союза Индии и других" (Dr. Raja Singh v. Union of India & Others (O.A. No. 298/2023)", в рамках которого предлагалось ввести полный запрет применения асбестоцементных материалов в школах и других образовательных учреждениях.
Как отмечает издание, экспертный комитет, занимавшийся рассмотрением дела, постановил, что "…нет никаких свидетельств того, что асбестоцементные листы при стандартном использовании причиняют какой-либо вред, независимо от их использования в течение длительного времени в течение десятилетий". Также эксперты указали, что в асбестоцементных материалах асбестовые волокна связаны внутри цементной матрицы, что делает материал стабильным, долговечным и не крошащимся. Это свойство материала также снижает потенциальный риск при монтаже и демонтаже в случае применения правил обращения с асбестоцементными материалами. В частности, это защита органов зрения и дыхания очками и респиратором, а рук — перчатками. Отметим, что эти нормы безопасности необходимо соблюдать при работе с большинством строительных материалов, от цемента до дсп и деревянного бруса.
В итоге, Национальный зеленый трибунал рекомендовал Министерству окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата пересмотреть базу исследований и экспертных заключений, на основе которых работает текущее законодательство Индии в отношении применения асбеста в строительных материалах. Отметим, что речь идет о применении хризотилового асбеста. Это очень важное уточнение, объясняющее поведение индийского государства.
Хризотиловый асбест сегодня является единственным видом асбеста, который добывают в мире. Он обладает волокнистой структурой и представляет собой гидросиликат магния, обладающий набором уникальных свойств. Так, хризотил не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и не проводит электричество. Также он инертен к большинству химических процессов, кроме кислот. Последнее и обусловило его присутствие на современном рынке — попадая в респираторную систему человека, хризотиловое волокно выводится за короткий промежуток времени. Его растворяют в кислота «клетки-уборщики» легких, альвеолярные макрофаги. Для сравнения, «родственник» хризотила, амфиболовый асбест запрещен к использованию и добыче именно по причине своей устойчивости к кислотам.
Имеющиеся ограничения по отношению к асбесту в индийском законодательстве связаны с влиянием стран Западной Европы. В то время как в мире запрещены только амфиболы, в Евросоюзе нельзя использовать все виды асбеста. Причиной тому является историческая особенность региона — страны Западной Европы на протяжении конца XIX и XX вв. активно использовали именно амфиболовый асбест, добывавшийся в Скандинавии и колониях на севере Африки. Столкнувшись с последствиями, Великобритания, Испания, Франция и другие страны Западной Европы решили вместе с амфиболами запретить и хризотил, дабы не пустить на свой рынок продукцию из последнего и защитить собственных производителей синтетических аналогов минерала. Этот процесс привел к агрессивной международной политике по внедрению европейского запрета на мировой арене, что позволяло навязать странам европейскую продукцию, часто более дорогую, чем хризотиловая.
Сегодня Индия сделала шаг к преодолению остающейся зависимости от европейского давления. Для страны, в которой до сих пор остро стоят вопросы водоснабжения, строительства массового жилья и коммунальной инфраструктуры для миллионов людей, хризотиловая продукция является одним из мощных союзников. Долговечная, простая в монтаже и доступная, она позволяет реализовывать социально важные проекты быстро и качественно.