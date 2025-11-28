Национальный зеленый трибунал (NGT) Республики Индия заявил о безопасности асбестоцементных изделий. Специалисты государственного органа опубликовали официальное решение, указывающее, что применение асбестоцементных строительных материалов при контролируемом использовании не несет угрозы здоровью потребителя. Об этом сообщает The Tribune.

Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году. Он проводит оперативное рассмотрение дел, связанных с охраной окружающей среды и природных ресурсов. В случае с "асбестовым делом" речь идет об иске "Доктора Раджа Сингха против Союза Индии и других" (Dr. Raja Singh v. Union of India & Others (O.A. No. 298/2023)", в рамках которого предлагалось ввести полный запрет применения асбестоцементных материалов в школах и других образовательных учреждениях.

Как отмечает издание, экспертный комитет, занимавшийся рассмотрением дела, постановил, что "…нет никаких свидетельств того, что асбестоцементные листы при стандартном использовании причиняют какой-либо вред, независимо от их использования в течение длительного времени в течение десятилетий". Также эксперты указали, что в асбестоцементных материалах асбестовые волокна связаны внутри цементной матрицы, что делает материал стабильным, долговечным и не крошащимся. Это свойство материала также снижает потенциальный риск при монтаже и демонтаже в случае применения правил обращения с асбестоцементными материалами. В частности, это защита органов зрения и дыхания очками и респиратором, а рук — перчатками. Отметим, что эти нормы безопасности необходимо соблюдать при работе с большинством строительных материалов, от цемента до дсп и деревянного бруса.

В итоге, Национальный зеленый трибунал рекомендовал Министерству окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата пересмотреть базу исследований и экспертных заключений, на основе которых работает текущее законодательство Индии в отношении применения асбеста в строительных материалах. Отметим, что речь идет о применении хризотилового асбеста. Это очень важное уточнение, объясняющее поведение индийского государства.

Хризотиловый асбест сегодня является единственным видом асбеста, который добывают в мире. Он обладает волокнистой структурой и представляет собой гидросиликат магния, обладающий набором уникальных свойств. Так, хризотил не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и не проводит электричество. Также он инертен к большинству химических процессов, кроме кислот. Последнее и обусловило его присутствие на современном рынке — попадая в респираторную систему человека, хризотиловое волокно выводится за короткий промежуток времени. Его растворяют в кислота «клетки-уборщики» легких, альвеолярные макрофаги. Для сравнения, «родственник» хризотила, амфиболовый асбест запрещен к использованию и добыче именно по причине своей устойчивости к кислотам.

Имеющиеся ограничения по отношению к асбесту в индийском законодательстве связаны с влиянием стран Западной Европы. В то время как в мире запрещены только амфиболы, в Евросоюзе нельзя использовать все виды асбеста. Причиной тому является историческая особенность региона — страны Западной Европы на протяжении конца XIX и XX вв. активно использовали именно амфиболовый асбест, добывавшийся в Скандинавии и колониях на севере Африки. Столкнувшись с последствиями, Великобритания, Испания, Франция и другие страны Западной Европы решили вместе с амфиболами запретить и хризотил, дабы не пустить на свой рынок продукцию из последнего и защитить собственных производителей синтетических аналогов минерала. Этот процесс привел к агрессивной международной политике по внедрению европейского запрета на мировой арене, что позволяло навязать странам европейскую продукцию, часто более дорогую, чем хризотиловая.

Сегодня Индия сделала шаг к преодолению остающейся зависимости от европейского давления. Для страны, в которой до сих пор остро стоят вопросы водоснабжения, строительства массового жилья и коммунальной инфраструктуры для миллионов людей, хризотиловая продукция является одним из мощных союзников. Долговечная, простая в монтаже и доступная, она позволяет реализовывать социально важные проекты быстро и качественно.