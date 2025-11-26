Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Они не могут написать письмо Деду Морозу, но их мечты все равно можно исполнить.



Эта акция, уже ставшая для города доброй традицией, третий год подряд объединяет неравнодушных горожан и зооволонтеров. Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, за это время удалось порадовать более 400 животных, для которых новое лакомство или игрушка становятся настоящим праздником. Участникам предлагают не просто принести подарок, но и лично отправиться в приют, чтобы вручить его и подарить животному немного своего внимания.

Стать таким волшебником очень просто. На новогодней елке в волонтерском центре вместо привычных игрушек висят карточки с фотографиями и кличками кошек и собак. На каждой из них — скромная новогодняя мечта питомца.

Желания у животных простые, но жизненно важные. Кому-то необходим специальный диетический корм или лекарства, как, например, похожей на рысь кошке Чиколетте. Активный пес Горыныч, потерявший в детстве лапку, будет безмерно рад влажному корму. А кошка Таня, недавно переехавшая в новый вольер, мечтает о собственном уютном домике с когтеточкой.

Животным также всегда нужны качественные поводки, ошейники, теплые лежанки и, конечно, вкусные лакомства. Главное условие — все товары должны быть новыми и с хорошим сроком годности.

Эта акция — нечто большее, чем просто сбор помощи. На каждой карточке есть QR-код, который ведет на страницу с подробной информацией о животном. Там же указан телефон куратора, с которым можно связаться, чтобы навестить питомца, поиграть с ним или даже забрать домой, подарив ему главный подарок в жизни — семью.

Опытный зооволонтер Марианна Журавлева участвует в проекте не первый год. Девушка вспоминает, как привезла псу Барни сырные жгуты, а кошке Мусе — уютный домик-иглу. По ее словам, волонтерство научило ее безграничной благодарности. У самой Марианны живет пес Уголь, которого она забрала из приюта, подарив ему тепло и заботу.

После завершения акции все собранные подарки будут отсортированы, упакованы и доставлены в приют "Бирюлево" ближе к Новому году, чтобы устроить для его подопечных настоящий праздничный сюрприз.