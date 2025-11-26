Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Среда 26 ноября

12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей
Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами

Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами
81

Они не могут написать письмо Деду Морозу, но их мечты все равно можно исполнить.

Эта акция, уже ставшая для города доброй традицией, третий год подряд объединяет неравнодушных горожан и зооволонтеров. Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, за это время удалось порадовать более 400 животных, для которых новое лакомство или игрушка становятся настоящим праздником. Участникам предлагают не просто принести подарок, но и лично отправиться в приют, чтобы вручить его и подарить животному немного своего внимания.

Стать таким волшебником очень просто. На новогодней елке в волонтерском центре вместо привычных игрушек висят карточки с фотографиями и кличками кошек и собак. На каждой из них — скромная новогодняя мечта питомца.

Желания у животных простые, но жизненно важные. Кому-то необходим специальный диетический корм или лекарства, как, например, похожей на рысь кошке Чиколетте. Активный пес Горыныч, потерявший в детстве лапку, будет безмерно рад влажному корму. А кошка Таня, недавно переехавшая в новый вольер, мечтает о собственном уютном домике с когтеточкой.

Животным также всегда нужны качественные поводки, ошейники, теплые лежанки и, конечно, вкусные лакомства. Главное условие — все товары должны быть новыми и с хорошим сроком годности.

Эта акция — нечто большее, чем просто сбор помощи. На каждой карточке есть QR-код, который ведет на страницу с подробной информацией о животном. Там же указан телефон куратора, с которым можно связаться, чтобы навестить питомца, поиграть с ним или даже забрать домой, подарив ему главный подарок в жизни — семью.

Опытный зооволонтер Марианна Журавлева участвует в проекте не первый год. Девушка вспоминает, как привезла псу Барни сырные жгуты, а кошке Мусе — уютный домик-иглу. По ее словам, волонтерство научило ее безграничной благодарности. У самой Марианны живет пес Уголь, которого она забрала из приюта, подарив ему тепло и заботу.

После завершения акции все собранные подарки будут отсортированы, упакованы и доставлены в приют "Бирюлево" ближе к Новому году, чтобы устроить для его подопечных настоящий праздничный сюрприз.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2025, 12:50
Фото: freepik.com
mos.ru✓ Надежный источник

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года
Столица вновь готовится стать центром притяжения для сотен дизайнеров и тысяч ценителей моды со всей страны и из-за рубежа. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 12 по 17 марта 2026 года пройдет шестая Московская неделя моды — ключевое событие для всей fashion-индустрии России.

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам
Документальный фильм, снятый в четырех странах на двух континентах, призван доказать, что атомная энергетика является ключом к устойчивому будущему планеты. 2 декабря в московском музее "Атом" на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма "Земля, я с тобой".

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона
Спортсмены Московской области выиграли пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства физической культуры и спорта. Соревнования прошли 22-23 ноября в Ханты-Мансийске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности
Серпуховский историко-художественный музей вошел в число победителей всероссийского конкурса "Без исключения – 2025", направленного на развитие инклюзивной среды в культурных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. По данным регионального ведомства, победу музею принесла тактильная программа "Тайны купеческого особняка", разработанная для незрячих и слабовидящих посетителей.

