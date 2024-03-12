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Вторник 12 марта

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Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн
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Система ДЭГ адаптирована для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве адаптирована под работу скринридеров и других программ, которые помогут людям с ограниченными возможностями проголосовать онлайн на выборах президента России.

Принять участие в голосовании могут и москвичи с нарушениями зрения и моторики. Скринридер озвучивает отображенный на экране текст и элементы навигации. Благодаря программе пользователь может сориентироваться в расположении кнопок и ссылок, а также прослушать всю необходимую информацию.

В ходе процедуры голосования скринридер зачитывает порядок ее проведения и список кандидатов. После этого программа обозначает активные кнопки.

С помощью скринридера горожане с ограниченными возможностями здоровья смогли принять участие в выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года, муниципальных депутатов осенью 2022-го, а также в выборах мэра столицы в сентябре прошлого года.

В начале марта в Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента. Участниками стали 716 тысяч человек. Электоральная система столицы успешно прошла испытание высокими нагрузками, приближенными к реальности.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

12 марта 2024, 15:53
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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