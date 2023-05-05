Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Все идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередьВсе идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередь В молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию РотаруВ молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию Ротару "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Пятница 5 мая

16:00"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон 15:40Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева 15:20В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона 15:00Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина 14:38Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей 14:20Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова 14:00Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой 13:40"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь 13:20"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место 13:00В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК 12:40"Убивать массово и жестоко": законопроект о бездомных собаках открывает дорогу в ад 12:20Резко исхудавшего Малахова заменили в кресле ведущего 12:00"Волнительно": вид Юдашкина ошарашил толпу зевак 11:40"Держитесь": Высоцкая принимает соболезнования 11:20"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат 11:00Эксперт раскрыл преимущества дачного участка 10:40"К мужчинам отношение особое": Орлова присосалась к молодому красавцу за спиной у седого мужа 10:20"Больно": раздавленный смертью близкого Газманов с трудом говорит 10:00"Гори в аду": вышедшего на связь из США Панина распекли 09:40Сухой закон: в РФ планируются масштабные ограничения продажи алкоголя в жилых домах 09:00Родит: Молодая жена подарит пенсионеру Цекало малыша 08:40"Смартфоновое лицо": названа главная особенность современных людей 08:20"Так надо любить": раскрыта тайная связь Киркорова и Газманова 08:00В Новую Москву переезжают из-за экологии 06:10Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине 04:18Какая диета считается вредной: объяснил эксперт 02:30"Квадрат" у Кремля стоит от 2,6 млн рублей 00:38"Чего это с ней?": россияне не смогли сдержаться после снимков Толкалиной без одежды 22:40"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны 22:20Как быстро похудеть после родов? Совет врача-диетолога 22:00Скончался бывший худрук театра "Мастеровые" 21:20Отправленный в реанимацию Петросян вопит в больнице: Что это такое?! 21:00"Стану хорошим отцом": Митя Фомин задумался о рождении ребенка от любимой женщины 19:40"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой 19:20В Москве велосипедист попал под колеса авто 19:00"Свобода, алкоголь, женщины": предсказан развод едва родившей Брутян и развязного Прилучного 18:40"Профессиональная *****": вскрылось прошлое Лаймы Вайкуле до карьеры в СССР 18:20"Бил и душил на глазах у детей": Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей 18:00Петросяна перевели в реанимацию после тяжелой операции 17:40Кормила отравой Кончаловского: На пойманную на обмане Высоцкую набросилась разъяренная толпа 17:20"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон 17:00"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез 16:40"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния 16:20Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол 16:00"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем 15:40"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской 15:20"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья 15:00"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова 14:40Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку 14:20Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон

"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон
1

Ларису Гузееву вывело из себя отношение к усопшим Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину.

Признание в любви покойным Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину разместили многие звезды шоу-бизнеса на своих страничках. Однако мало кто смог подтвердить свои слова поступками, утверждает Лариса Гузеева.

Взять, например, прошедшее погребение "Красного Диора". На отпевании присутствовали Сергей Зверев, Татьяна Михалкова, модельер Игорь Гуляев, Надежда Бабкина и Бедрос Киркоров. Но вот до самого кладбища смог доехать лишь отец Филипа Киркорова.

Именно из-за тех, кто так и не приехал почтить память Вячеслава Зайцева, Лариса Гузеева и закатила скандал после похорон. В этом, уверена телеведущая, нет ни капли уважения к почивший персоне, лишь бесконечное самолюбование.

"Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в *****грам и других приложениях", – расплевалась Гузеева после смерти Зайцева и Юдашкина.

Впрочем, подписчики Ларисы Гузеевой разделились на два лагеря. И одни выразили полную солидарность с мнением любимой актрисы. Другие же уверены, что соболезнования в соцсетях гораздо лучше полного молчания.

"В настоящем горе не до съемок", "Фабрика тщеславия", "Выглядит пошло и не искренне", "Когда скорбишь – не до показухи и макияжа!", "Если нет возможности лично выразить, то допустимо через соцсети. Но это должно быть скромно и корректно", – поделились поклонники Ларисы Гузееевой о скорби по Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину.


5 мая 2023, 16:00
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Лариса Гузеева"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

По теме

Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева

Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева
Кто мог покушаться на жизнь Вячеслава Зайцева? 30 апреля вся страна вздрогнула: в возрасте 85 лет не стало знаменитого модельера.

Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина

Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина
Андрею Губину предрекли печальный финал. Когда-то исполнитель хита "Девушки как звезды" был на пике популярности и с удовольствием купался в лучах славы и внимания.

Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей

Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей
Максим Галкин* брошен один на один с непогодой. По всей видимости, каникулы в Диснейленде, ради которых Алла Пугачева отправила своих детей во Францию к Максиму Галкину* подошли к концу.

Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой

Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой
Внук Аллы Пугачевой уехал в США в прошлом году. Семью Примадонны в какой-то момент буквально разбросало по миру.

"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место

"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место
Вячеслав Зайцев даже после смерти не может найти упокоения. Сын Вячеслава Зайцева нарушил последнюю волю отца.

Выбор читателей

03/05Срд"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 03/05Срд"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 03/05Срд"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 03/05Срд"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 03/05СрдПотеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 04/05ЧтвОтказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга"