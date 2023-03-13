Переломный возраст – 40 лет

у каждого человека есть две важные цифры.



Для многих людей период с 33 лет до 43 лет становится временем кризиса. Дело в том, что перед человеком в 33 года открывается его миссия, которая может идти вразрез с интересами и миссией других людей. Человек может совершать ошибки и вступать конфликты, не обладая знаниями о своем числе сознания и числе миссии.

Глобально у каждого человека есть две важные цифры, вытекающие из даты рождения. Первая — это число сознания (то, как человек живет до 33 лет, чего хочет, как действует). Например, у рожденных 6, 15 и 24 числа — это цифра 6. У таких людей вектор сознания направлен на любовь к комфорту и наслаждение. Среди положительных качеств у таких людей способность давать советы, успешность, мудрость и любовь, из отрицательных — мстительность, злорадство. Например, женщины с числом 6 будут обращать внимание на мужчин, которые ухаживают, создают комфорт, и мстить тем, кто их не любит. Около 33 лет у человека появляется его число миссии и меняется его вектор. Например, если число миссии 3 («миссия справедливого управления и наставничества»), то человек энергетически меняет свой ориентир на деньги, мечтает о зарплате побольше, квартире, доме.

Число Миссии

1 – деньги,

2 – отношения,

3 – деньги,

4 – отношения,

5 – бизнес,

6 – наслаждение,

7 – духовность,

8 – деньги,

9 – отношения.

Из чего рождаются кризисы? Предположим, женщина выходит замуж до 33 лет, ее число 6 (ориентир на отношения), но после рокового возраста ее число миссии становится 3 (деньги). Из-за этого могут возникнуть конфликты с мужем (если его ориентир остался на отношениях), которые могут привести к разводу. По цифрам также можно неправильно выбрать бизнес, помещение для работы, товар для продажи. Все это, конечно, зависит от личных годов рождения каждого человека, поэтому в каждом случае нужна персональная консультация.