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Четверг 2 февраля

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"Они страшные": насколько пришельцы опасны для человека

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Мнение уфолога.

Существуют ли инопланетяне? Этот вопрос будоражит умы многих поколений. Правильный ответ ученые пытаются найти на протяжении даже не десятилетий, а веков. Кто-то полагает, что пришельцы существует, просто мы их еще не обнаружили. Любители конспирологических теорий полагают, что власти скрывают правду от простого народа. Есть и те, кто искренне убежден, что человек – венец творения Бога и внеземных жизней просто быть не может.

Конечно, при желании в Интернете можно найти тысячи "стопроцентных доказательств" существования инопланетян, которые оказываются либо обманом зрения, либо нечетким изображение (например, если речь идет об НЛО), либо банальной подделкой. Так или иначе, существует целая наука (или псевдонаука, по версии ученых) уфология, которая изучает феномены, связанные с потенциальными пришельцами.

К примеру, многие люди, искренне верящие в существование внеземных цивилизаций, все же не хотели бы встречаться с пришельцами из-за предрассудков об их опасности. Негативный образ пришельцев создали многочисленные кинофильмы, напомнил уфолог Юрий Сенькин.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он объяснил, насколько инопланетяне опасны для человека. По словам эксперта, мнение о том, что пришельцы прилетают на Землю, чтобы питаться людьми, скорее всего ошибочное.

"Да, может они и страшные..." – уточнил уфолог. Однако, по его мнению, пришельцы на нашей планете появляются с целью исследовать полезные ископаемые. А для питания они могут использовать животных или насекомых, поэтому для человека инопланетяне менее опасны.

2 февраля 2023, 08:40
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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