Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях

В ближайшие дни в Москве и Московской области пройдут обильные ливни. Соответствующим прогнозом поделился главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что на следующей неделе температура воздуха в столичном регионе продолжит падать: к пятнице он будет прогреваться лишь до 13 градусов Цельсия в дневное время суток, а ночью – и вовсе лишь до пяти градусов. При этом в ближайшие выходные в Москве и Подмосковья начнутся мощные и затяжные ливни. Специалист ожидает, что всего за трое суток местами может выпасть до 3/4 сентябрьской нормы осадков, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".