Москвичам пообещали дождливое начало сентября

Первый день сентября в Москве будет дождливым и немного прохладным. Об этом рассказал журналистам руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.
По данным Шувалова, дневная температура воздуха 1 сентября будет не более 15 градусов тепла, но утром может быть холоднее, поэтому школьные линейки навряд ли будут проводить под открытым небом. Однако позже в столичном регионе потеплеет: в конце первой недели месяца синоптики ожидают до 25 градусов тепла, сообщает Ura.ru.
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