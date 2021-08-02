В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары

Метеорологи объявили повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

В Москву и Московскую область снова возвращается аномальная жара: местами воздух прогреется до 30 градусов тепла. Но на сей раз это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, до 21:00 вечера в регионе могут пройти грозы. Жителям рекомендуют держаться подальше от слабо укреплённых конструкций, сообщает телеканал "360".