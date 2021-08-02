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Общество

В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары

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Метеорологи объявили повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

В Москву и Московскую область снова возвращается аномальная жара: местами воздух прогреется до 30 градусов тепла. Но на сей раз это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, до 21:00 вечера в регионе могут пройти грозы. Жителям рекомендуют держаться подальше от слабо укреплённых конструкций, сообщает телеканал "360".

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Автор: 2 августа 2021, 11:16 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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