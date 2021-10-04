Метеоролог пообещал жителям Центральной России продолжение "золотой осени"

Жителей Центральной России ждет продолжение "золотой осени". Соответствующим прогнозом поделился метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, в ближайшие дни в регионе будет солнечно и безветренно. Такая погода продержится, как минимум – до пятницы. При этом ожидаются рекордно высокие показатели атмосферного давления – до 762-764 миллиметров ртутного столба, сообщает телеканал "360".
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