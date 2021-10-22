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Общество

Ураганный ветер в Москве и Подмосковье повалил свыше сотни деревьев


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Ураганный ветер, поднявшийся в Москве и Московской области в пятницу, повалил более сотни деревьев в столичном регионе. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Непогода стала причиной падения почти 90 деревьев в Подмосковье и 20 деревьев в Москве. В результате были повреждены десятки автомобилей, о пострадавших не сообщалось. Синоптики прогнозирует, что ветер с порывами до 20 метров в секунду может сохраниться в столичном регионе до ночи с пятницы на субботу, сообщает телеканал "360".

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Автор: 22 октября 2021, 19:27 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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