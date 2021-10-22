В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов

Большинство московских аэропортов отменяют и задерживают авиарейсы из-за неблагоприятных метеоусловий. В столичном регионе поднялся ураганный ветер.
Менять расписание пришлось трем основным воздушным гаваням Москвы: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Самая сложная обстановка наблюдалась в "Шереметьево", где отменили 11 и задержали два рейса. В "Домодедово" отменили лишь один рейс, еще два были задержаны. Во "Внуково" задержали три рейса, сообщает "Радио 1".
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