В Подмосковье нашли самый дорогой дворец России

В знаменитом посёлке Барвиха Московской области нашли самый дорогой дворец в России по версии экспертов ЦИАН. Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров.
Согласно объявлению, собственник дома продаёт его за порядка 1,7 миллиарда рублей. Двухэтажное здание выполнено в классическом стиле. На первом этаже "дворца" есть гостиная, столовая, кухня и зимний сад, а на втором – не менее пяти спален и гардеробные комнаты. Помимо этого в нём расположены бассейн, сауна и джакузи, сообщает телеканал "Царьград".
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Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Вы хотели бы жить в дворце?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
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