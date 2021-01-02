Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч

Бездомная собака выбежала на футбольное поле, держа в зубах бутсу игрока. Пес вилял хвостом и подпрыгивал, радуясь, что с ним играют сразу несколько человек. Немного побегав с игроками, пес улегся посреди поля. Скорее всего, он не понимал, что происходит на поле.
Забавный инцидент произошел во время чемпионата Боливии по футболу. На поле играл команды "Насиональ Потоси" и "Стронгест". Видео опубликовало новостное агентство Reuters в своем твиттер-аккаунте.
Чтобы не прерывать игру, один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля. Стоит отметить, что животное выглядело очень довольным.
A dog invaded a professional soccer match in Potosi, Bolivia, halting play for around three minutes ��⚽ pic.twitter.com/ArjIegi8cI— Reuters (@Reuters) December 30, 2020
Матч закончился победой команды "Стронгест" со счетом 3:0. А счастливый пес обрел хозяина, правда после очередного инцидента. Собаку определили в приют, но на этом ее прключения не закончились.
О дурашливом и неуклюжем щенке, которого назвали Качито, снова дал знать о себе, когда выяснилось, что он угодил под колеса автомобиля. К счастью, он выжил.
Футболист Рауль Кастро понял что это знак. Он выделил приюту средства на лечение животного и пообещал забрать пса домой, когда тот поправится.
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