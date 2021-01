Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч

Бездомная собака выбежала на футбольное поле, держа в зубах бутсу игрока. Пес вилял хвостом и подпрыгивал, радуясь, что с ним играют сразу несколько человек. Немного побегав с игроками, пес улегся посреди поля. Скорее всего, он не понимал, что происходит на поле.

Забавный инцидент произошел во время чемпионата Боливии по футболу. На поле играл команды "Насиональ Потоси" и "Стронгест". Видео опубликовало новостное агентство Reuters в своем твиттер-аккаунте.

Чтобы не прерывать игру, один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля. Стоит отметить, что животное выглядело очень довольным.

A dog invaded a professional soccer match in Potosi, Bolivia, halting play for around three minutes ⚽ pic.twitter.com/ArjIegi8cI