Новый год 2021 Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
2 января
Лента новостей
04:15
Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч
02:08
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
23:35
Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой
21:11
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
19:06
Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
17:24
"С треском провалилась": мечтающую превзойти соперницу Меган Маркл разнесли в пух и прах
16:29
Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка
15:17
Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах после рождения детей
13:43
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году
12:35
Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
11:20
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
09:01
Гороскоп на январь 2021 года
04:34
Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом
03:40
Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
02:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года
01:23
Александр Невский поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом из Лос-Анджелеса
00:07
Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
23:36
EMIN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
22:47
Джигурда поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:09
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:16
Гулькина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:20
Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:33
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:21
В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры
17:09
Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года
17:07
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:02
Умер известный французский актер
16:56
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
16:37
Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз
16:24
Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
16:20
Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда
16:12
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
16:04
"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
16:00
Пьяные мигранты устроили драку в московском метро
15:57
"Там он ради детей": Меладзе пожелали развестись в новом году
15:52
"Очень тяжело": после слухов о страшной болезни Дубовицкая заговорила о трудностях
15:48
Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон
15:45
Назван простой способ сделать зубную щетку безопаснее
15:27
Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" тайно вышла замуж за известного режиссера
15:19
Попавшая в больницу с травмой Тодоренко высказалась о самочувствии
15:09
"Юлина девочка": дочь Началовой поразила сходством с певицей
15:04
В Москве из-за непогоды отменили и задержали почти 150 рейсов
14:56
Грачевский вышел на связь после новостей об ухудшении состояния из-за коронавируса
14:54
Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем и любовником: Шведская семья
14:46
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
14:37
"Легких родов!": Кети Топурия показала танцы на крайнем сроке беременности
14:26
Жителей Московской области поздравили с Новым годом
14:23
С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери
13:50
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
13:49
В аэропорту Домодедово произошел коллапс из-за наледи на взлетной полосе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна
Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал
Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Общество
Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч

Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч

Фото: Lutz Gerken/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В Боливии во время футбольного матча произошел забавный казус. Пес выбежал на поле, чем умилил зрителе и игроков.
прочитано 196 раз

Бездомная собака выбежала на футбольное поле, держа в зубах бутсу игрока. Пес вилял хвостом и подпрыгивал, радуясь, что с ним играют сразу несколько человек. Немного побегав с игроками, пес улегся посреди поля. Скорее всего, он не понимал, что происходит на поле.

ПО ТЕМЕ

В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

Забавный инцидент произошел во время чемпионата Боливии по футболу. На поле играл команды "Насиональ Потоси" и "Стронгест". Видео опубликовало новостное агентство Reuters в своем твиттер-аккаунте.

Чтобы не прерывать игру, один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля. Стоит отметить, что животное выглядело очень довольным.

Матч закончился победой команды "Стронгест" со счетом 3:0. А счастливый пес обрел хозяина, правда после очередного инцидента. Собаку определили в приют, но на этом ее прключения не закончились.

О дурашливом и неуклюжем щенке, которого назвали Качито, снова дал знать о себе, когда выяснилось, что он угодил под колеса автомобиля. К счастью, он выжил.

Футболист Рауль Кастро понял что это знак. Он выделил приюту средства на лечение животного и пообещал забрать пса домой, когда тот поправится.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 2 января 2021, 04:15 Источник: Reuters ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кошка Картошка покорила мир своими необычными глазами

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

Шоу-бизнес

Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
Не уберегли: беременная невестка Валерии заразилась коронавирусом
Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери

Певица сама рассказала об этом

Шоу-бизнес

Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию

Известен диагноз режиссера

Шоу-бизнес

Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон

Артисты покрестили новорожденного

Шоу-бизнес

Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал

Доводящие до тошноты фото

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+