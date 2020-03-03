Спевшийся с Западом Лукашенко подложил свинью крымчанам

Поведение Александра Лукашенко вызывает все больше вопросов о том, чей именно он союзник. На фоне совместных учений военных Белоруссии и Великобритании в Минске объявили об отказе от транспортного сообщения с Крымом.



В понедельник, 2 марта, на полигоне под Витебском начались военные учения белорусских и британских морпехов "Зимний партизан". В тренировке принимают участие 28 военнослужащих армии Туманного Альбиона. Как отметили в Минске, такие учения проводятся с 2018 года.



На этом фоне "главный союзник России" объявил об отказе от транспортного сообщения с Крымом. Навести мосты с полуостровом Александру Лукашенко ранее предложила Белорусская община Крыма: там предложили запустить поезд Минск – Симферополь через Крымский мост и прямые авиарейсы.

Но белорусский лидер, по всей видимости, считает себя союзником Украины, а не России. Посему в Минске на предложение крымских белорусов ответили отказом. Так, в руководстве Белорусской железной дороги запуск поездов из Минска в Симферополь назвали "нецелесообразным", а авиаперевозчик "Белавиа" сослался на якобы недостаточную рентабельность таких перевозок.

По словам главы Белорусской общины Крыма Романа Чегринца, политической составляющей в происходящем нет. Теперь остается дождаться реакции МИД Белоруссии на предложение открыть консульство в Симферополе, сказал общественник в беседе с РИА Новости.

О железнодорожном сообщении между Крымом и Белоруссией ранее говорил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. По его мнению, в ближайшие год-два поезда могут связать Крым с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном.